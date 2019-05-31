Merkel, Harvard'da Trump'ı eleştirdi: "Cehalet ve dar görüşlülük duvarlarını yıkın"
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştirdi. Harvard Üniversitesi'nde fahri doktora ünvanı aldığı törende konuşan Merkel, isim vermeden Trump'ın ticaret, göçmen, iklim değişikliği gibi konulardaki politikalarına göndermeler yaptı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştirdi.
Harvard Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı aldığı törende konuşan Merkel, isim vermeden Trump'ın ticaret, göçmen, iklim değişikliği gibi konulardaki politikalarına göndermeler yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com