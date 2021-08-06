Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta
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Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta

Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, milli futbolcu Merih Demiral'ı transfer etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, milli futbolcu Merih Demiral'ı transfer etti.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Juventus'ta forma giyen 23 yaşındaki Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

İki yıl önce Juventus'un kadrosuna dahil olan milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Juventus'ta iki sezonda tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Merih, bir de gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını...
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını...
Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Satın alma opsiyonuyla kiralandı
Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Satın alma opsiyonuyla kiralandı
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