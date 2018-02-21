Menbiç Sınırında da Eller Tetikte

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile olası operasyon yapılacak merkezler arasında gösterilen, omurgasını terör örgütü PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SGD) denetimindeki Menbiç sınırında da hareketlilik yaşanıyor. Menbiç ile sınır komşusu olan Cerablus'ta operasyon için teyakkuz durumunda olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, oluşturdukları cephelerde ellleri tetikte görev yapıyor.

Türkiye sınırına 40 kilometre mesafede olan Arap ve Türkmenlerin ağrılıklı olarak yaşadığı az 100 bin nüfuslu Halep'in Menbiç ilçesi, Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine girdi. 2014 yılının ilk günlerinde ise buranın kontrolü komşusu olan Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Cerablus ile birlikte terör örgütü DEAŞ'a geçti. 2016 yılı Ağustos ayında ise Menbiç'in kontrolü Türkiye'nin tepkisi üzerine PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturarak ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de desteğini alan Suriye Demokratik Güçleri adı altında kendisini kamufle eden ve yapıya geçti.

MENBİÇ'TE DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞTİRİLDİ

SGD adıyla kentte kontrolü sağlayan PYD/PKK terör örgütü ilk etapta baskıyla Arap ve Türkmenleri Menbiç'ten uzaklaştırdı. Teröristler daha sonra Haseke ve Kobani bölgesinden getirdiği Kürt kökenli Suriyelileri, Menbiç ve çevresindeki köylere yerleştirdi. Bununla yetinmeyerek kentteki nüfus ve tapu kayıtlarının tutulduğu resmi kurumları ateşe veren teröristler, Arap ve Türkmenlerin taleplerini de kayıtların olmadığını gerekçe göstererek engelledi. Savaş öncesi nüfusu Arap ve Türkmen yoğunluklu 100 bin olan Menbiç, terör örgütünün Kürt aileleri taşımasıyla kent nüfusu 300 bine yükseltildi.

MENBİÇ, FIRAT KALKANI HAREKATI İLE ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Türkiye'nin 2016 yılı 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ile Azez arasındaki 2 bin kilometre kareyi aşkın bölge DEAŞ'tan temizlenerek güvenli hale getirildi. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için yaptığı bu hamle terör örgütü PYD/PKK'nın Cezire, Kobani ve Afrin kantonunu birleştirme hayali sonlandırıldı. Menbiç'te, terör örgütünün kantonları arasında ikmal hattı ve geçiş güzergahı olarak kullanma isteği de Türkiye'nin 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile bitirilmiş oldu.

CERABLUS- MENBİÇ SINIRINDA ELLER TETİKTE

PYD/PKK'lıların SGD adıyla halen kontrolü elinde bulundurduğu Menbiç ile ÖSO denetimindeki Cerablus arasındaki bölgede de hareketlilik yaşanıyor. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e yönelik operasyon sonrası Özgür Suriye Ordusu güçleri, terör örgütü denetimindeki Menbiç sınırında yoğun önlem aldı. Cerablus ile Menbiç arasındaki bölgede kontrol noktaları oluşturan ÖSO güçleri, buralarda 24 saat nöbet tutuyor. Menbiç'teki terör unsurlarının olası saldırılarına karşı sürekli eli tetikte görev yapan ÖSO güçleri, zaman zaman gelen taciz ateşlerine de anında karşılık veriyor.

Cerablus'ta bulunan ve Menbiç sınırında teröristlerin saldırılarına karşı teyakkuz durumunda olan ÖSO güçleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin kırsalındaki bölgelerin özgürleştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Afrin'in tamamen terör unsurlarından arındırılmasını beklediklerini anlatan ÖSO güçleri, Menbiç'in de biran önce benzer şekilde teröristlerden temizlenerek gerçek sahiplerine teslim edilmesini istediklerini ve Türkiye'nin buraya yönelik operasyonunda aktif görev almak istediklerini dile getirdi.

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