Melikgazi Belediyesi BESK 3'te 3 yaptı

Ampute Futbol 1. Ligi 3. haftasında Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (BESK) Ampute Futbol Takımı, konuk ettiği Uysal Hydraulic Konya Engelliler Spor Kulübü'nü 2-0 yendi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, maçın sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, rakibini 2-0 yendi. BESK Ampute Futbol Takımı, aldığı bu skorla ligde 3 haftada 3'üncü galibiyet alarak, liderliğini korudu.

Kulüp başkanı Faruk Şahin, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın Süper Lig hedefine başarıyla ilerlediğini kaydetti.

Her geçen gün daha koordineli ve güçlenerek sahaya çıkan sporcuların aldıkları galibiyetlerle kendilerini de mutlu ettiğini belirten Şahin, "İnşallah sonraki maçlarda da aynı başarılı sonuçları alarak sezon sonunda Süper Ligi göğüsleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Maçı, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetim kurulu ile Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel de izledi.