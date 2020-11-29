Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı

29.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:10

Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı Ayvalık Polisi'nden Covit19 seferberliği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler her alanda tam kadro Covid19 tedbirlerinin uygulanması için denetim ve uyarılarını gün boyu yaparak salgının yayılmasının önüne...

Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı

Ayvalık Polisi'nden Covit19 seferberliği

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler her alanda tam kadro Covid19 tedbirlerinin uygulanması için denetim ve uyarılarını gün boyu yaparak salgının yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Yaya devriyelerin kalabalık olan cadde ve sokakların yanı sıra par pazaryerleri, alışveriş merkezleri ve dinlenme alanlarındaki vatandaşları megafonlarla yaptıkları uyarılar ise dikkat çekiyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan '10 milyon liralık Mercedes ile geliyor' eleştirisine yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan "10 milyon liralık Mercedes ile geliyor" eleştirisine yanıt
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! 'Vaka sayıları tahminden fazla artabilir'
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! "Vaka sayıları tahminden fazla artabilir"

Halkın yoğun olduğu noktalar ve toplu taşıma araçlarında yaptıkları GBT sorgulamaları suç ve suç unsurlarına göz açtırmayan Ayvalık Polisi, bir yandan da karantina altında olması gereken Koronavirüs testleri pozitif olan vatandaşları kontrol ediyor.

Polis araçlarının yanı sıra yaya devriyelerinin megafonlarla yaptıkları anonslarda, Balıkesir genelinde Covid19 vakalarının olağanüstü arttığı vurgulanırken, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının yanı sıra kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerektiğine ilişkin uyarılarda bulunuluyor.

Vatandaşlar polisi yaptığı uyarılar konusunda son derece haklı olduğunu belirtirken, Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler hakkında herkesin kurallara harfiyen uyması gerektiği konusunda hem fikir olduklarını kaydediyorlar.

Ayvalık Polisi cadde ve sokaklarda pandemi uygulamaları ile megafonlarla uyarılarla kalmayıp, maskesi olmayan yada maskeleri eskiyen vatandaşlara yeni maskeler dağıtmayı da ihmal etmiyor.

Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı
Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı
Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı
Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı
Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı
Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı
Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı
Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı
Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı
Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı
Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT SALGIN

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Balıkesir'de trafik havadan denetlendi
Son dakika haberleri... Balıkesir'de trafik havadan denetlendi
Balıkesir'de araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı
Balıkesir'de araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı
Balıkesir'de polis ekipler son 1 haftada 23 silah ele geçirdi
Balıkesir'de polis ekipler son 1 haftada 23 silah ele geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Osman Kavala Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Teoman Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Orhun Ene Mert Günok Abdullah Avcı Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Bursa İsrail Antalya Nükleer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 11:10:56. #1.14#
title