Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçından notlar

27.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:04

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maça göre 4 değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, cezalı Enzo Crivelli'nin yanı sıra Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir ve Ponck'un yerine Alexandru Epureanu, Azubuike, Aleksic ve Elia'yı sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia ve Demba Ba'dan oluşturdu.

Mehmet Topal kadroda yok

Medipol Başakşehir'de hastalığı yeni geçen ve tam olarak hazır olmayan Mehmet Topal kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'i de yedekler arasında tuttu ve riske etmedi.

Sporting Lizbon'dan tek değişiklik

Portekiz ekibinde teknik direktör Silas, sahasında kazandıkları ilk maçın 11'inde tek değişikliğe gitti.

Kart cezalısı Luis Neto'nun yerine Tiago Ilori bu mücadelede stoperde görev aldı.

Sporting Lizbon, İstanbul deplasmanında sahaya, Maximiano, Ilori, Coates, Acuna, Vietto, Ristovski, Battaglia, Wendel, Cabral, Bolasie ve Sporar ilk 11'iyle çıktı.

Yaklaşık 250 Portekizli taraftar tribünde

Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında oynanan kritik mücadeleye futbolseverler soğuk ve yağışlı havaya rağmen ilgi gösterdi.

Kale arkasındaki tribünlerinde Türk bayrakları yer aldı.

Medipol Başakşehir'e konuk olan Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un taraftarları da karşılaşmada takımlarına destek verdi.

Karşılaşmayı yaklaşık 250 Portekizli taraftar, kendilerine ayrılan yerde izledi.

Kaynak: AA