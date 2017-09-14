Medipol Başakşehir-Ludogorets
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir-Ludogorets karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: 3.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir-Ludogorets karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Stefan Johannesson, Fredrik Nilsson, Magnus Sjöblom (İsveç)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
Ludogorets: Broun, Cicinho, Moti, Plastun, Natanael, Goralski, Abel, Dyakov, Lukoki, Wanderson, Paulo