Medipol Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Salon çalışmasıyla başlayan idman, sahada pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman top kapma çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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