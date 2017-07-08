Medipol Başakşehir Kafilesi Slovenya'ya Geldi

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Slovenya'ya geldi.



İstanbul'dan özel uçakla Ljubljana Havalimanı'na gelen turuncu-lacivertli kafile, takım otobüsüyle buradan ayrılarak kamp yapacağı Kranjska Gora kasabasına hareket etti.



Medipol Başakşehir'in yeni transferi Gael Clichy, havalimanındaki Slovenyalı futbolseverlerin fotoğraf çekilme taleplerini geri çevirmedi.



Turuncu-lacivertli takım, Slovenya kampındaki ilk antrenmanını bu akşam TSİ 19.00'da konakladığı otelin antrenman sahasında gerçekleştirecek.



Hazırlık maçları



Medipol Başakşehir, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçını 12 Temmuz Çarşamba günü Slovenya 1. Ligi ekiplerinden NK Triglav Kranj ile Kranj Stadı'nda TSİ 19.00'da oynayacak.



Kamptaki ikinci maçında 15 Temmuz Cumartesi günü Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Vitesse ile Avusturya'nın Klagenfurt Kasabası'ndaki Villach Stadı'nda TSİ 18.00'de karşılaşacak turuncu-lacivertlilerin, 3. hazırlık maçındaki rakibi ise kamp sırasında belli olacak.