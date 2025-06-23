Meclis Komisyonu'ndan geçen ZEYTİN YASASI ne anlama geliyor, neler getiriyor? - SON DAKİKA

TBMM'de görüşülen zeytinliklerle ilgili yasa düzenlemesi, gündemdeki yerini koruyor. Komisyonda kabul edilen teklif, kamuoyunda tartışmalara yol açarken çevre ve tarım alanında faaliyet gösteren birçok kesimin tepkisini çekti. Şimdi ise gözler, Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak oylamaya çevrilmiş durumda. Peki, zeytin yasası tasarısı ne tür değişiklikler içeriyor, hangi alanları kapsıyor, uygulamaya geçerse neleri etkileyecek? İşte merak edilen ayrıntılar…

ZEYTİN YASASI NE ANLAMA GELİYOR?

Enerji ve maden yatırımlarına hız kazandırmayı amaçlayan torba yasa teklifi, yaklaşık 26 saat süren yoğun görüşmelerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'ndan geçti. Şimdi ise gözler Meclis Genel Kurulu'na çevrildi.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, söz konusu yasal düzenlemenin özellikle kritik ve stratejik madenlerin işlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. 19 Haziran'da komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji projelerinin mevcut süreçlerde 4,5 ila 5 yıl gibi uzun sürelerde tamamlandığını vurgulayan Varank, teklifin bürokratik engelleri azaltacağını söyledi.

Zeytin Yasası ne anlama geliyor

ZEYTİN YASASINI SAVUNANLAR NE DİYOR?

Yasa teklifini destekleyen taraflar, düzenlemenin;

İzin süreçlerini sadeleştireceğini,

Yatırımcılar açısından daha öngörülebilir bir yapı sağlayacağını,

Ekonomik kalkınmaya katkı sunacağını savunuyor.

Bu yönüyle teklifin, enerji ve maden sektöründe yatırım ortamını iyileştireceği görüşü dile getiriliyor.

Zeytin Yasası neler getiriyor

ZEYTİN YASASINA KARŞI ÇIKANLAR NE DİYOR?

Başta TEMA Vakfı, WWF-Türkiye ve Doğa Derneği olmak üzere birçok çevre kuruluşu, yasa teklifine ciddi itirazlarda bulunuyor. Eleştirilerin odak noktası ise, düzenlemenin doğal alanların korunması yerine, madencilik faaliyetlerine öncelik tanıması.

Sivil toplum temsilcileri, teklifin sadece zeytinlik alanları değil;

Ormanlar,

Sulak alanlar,

Koruma altındaki bölgeler,

Yaban hayatı geliştirme sahaları gibi ekosistem açısından kritik alanları da riske attığını ifade ediyor.

Yeni düzenleme ile enerji ve maden projeleri hızlanabilir ancak doğal varlıkların korunması açısından ciddi tartışmalar yaratmış durumda. Çevre savunucuları, teklifin yasalaşması durumunda geri dönüşü zor ekolojik zararlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Zeytin Yasası nedir

ZEYTİN YASASINDA 11. MADDE NE ANLAMA GELİYOR?

Meclis'te görüşülen torba yasa teklifinin 11. maddesi, Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını içeren düzenlemeyi de kapsıyor. Söz konusu maddeyle birlikte, zeytinliklerin yerinden taşınması veya telafi edilmesi koşuluyla maden projelerine izin verilmesinin önü açılıyor.

Yeni düzenlemeye göre, maden ruhsatı verilen sahalarda bulunan zeytin ağaçları öncelikli olarak aynı il ya da ilçe sınırları içinde başka bir alana taşınacak. Bu işlem yapılırken, taşıma süreci ve ortaya çıkacak tüm giderler ilgili şirketler tarafından karşılanacak. Yani taşınma işlemi kamu bütçesinden değil, yatırımcıların kendi kaynaklarıyla gerçekleşecek.

Zeytin Yasası son durum

Eğer mevcut ağaçların taşınması bilimsel ve teknik olarak mümkün değilse, uzman raporları doğrultusunda eşdeğer büyüklükte yeni bir zeytinlik sahası oluşturulması zorunlu hale gelecek. Bu şart da yine ruhsat sahibi şirket tarafından yerine getirilecek.

Zeytinliklerin madencilik projelerine açılması konusu, Türkiye'de uzun süredir çevre savunucularının ve tarım sektörünün gündeminde yer alıyor. Teklifin bu maddesi, doğa koruma ilkeleri ile enerji ve sanayi yatırımları arasındaki denge tartışmalarını yeniden alevlendirdi.