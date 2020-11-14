Mecidiyeköy D-100'de araç alev alev yandı

100 Karayolu üzerinde araç bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

MECİDİYEKÖY D-100 Karayolu üzerinde araç bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

Olay, 18.30 sıralarında Mecidiyeköy D-100 Karayolu üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı. Sürücüsünün haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri taksiyi kısa sürede söndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı