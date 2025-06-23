MAZOT FİYATI 2025 SON DAKİKA | Akaryakıta zam mı geldi? 23 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 23 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 23 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİNE ZAM MI GELDİ? (SON DAKİKA)

Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yeni düzenlemeye gidildi. 19 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzine 1,53 TL,

Motorine 1,87 TL zam yapıldı.

Bu artışın ardından 21 Haziran'da ikinci bir zam daha geldi. Bu kez;

Benzin fiyatı 1,51 TL,

Motorin fiyatı 3,30 TL daha arttı.

Toplamda sadece birkaç gün içinde benzin 3 TL'den fazla, motorin ise yaklaşık 5 TL zamlandı.

Akaryakıta zam mı geldi

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Türkiye genelinde motorin fiyatlarına ardı ardına iki büyük zam yapıldı. İlk zam 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşti. Bu zammın ardından motorinin litre fiyatı 1,87 TL arttı.

Ancak zamlar bununla sınırlı kalmadı. 21 Haziran 2025 tarihinde ikinci bir zam daha uygulandı. Bu yeni artışla birlikte motorin litre fiyatına 3,30 TL ek zam geldi. Sonuç olarak, sadece üç gün içinde motorin litre fiyatı toplamda 5,17 TL yükseldi.

Güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

23 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 54.72 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.60 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

23 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 52.16 TL

Motorin litre fiyatı: 55.56 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

23 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 52.49 TL

Motorin litre fiyatı: 55.91 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL