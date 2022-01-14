TV8'de yayınlanan yemek yarışmasında bu gece final heyecanı yaşanıyor. Uzun bir sezonun ardından finali kazanan isim büyük ödülün de sahibi olacak. Peki, MasterChef ödül ne 2022? Masterchef ödül ne kadar? Masterchef para ödülü 2021 nedir? merak konusu oldu. İşte detaylarıyla MasterChef ödül ne 2022? Masterchef ödül ne kadar? Masterchef para ödülü 2021 nedir? sorularının yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF ÖDÜL NE 2022?

asterchef Türkiye 2022 finali bu akşam 3 oyunun ve canlı yayının ardından sona erecek. Eren mi Hasan mı Masterchef büyük ödülünün sahibi olacak. Masterchef 2022 büyük ödül nedir açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise tahminlere göre birinci olan yarışmacıya 500 bin TL ödül verilecek.

MASTERCHEF ÖDÜL NE KADAR?

Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı.

MasterChef ödül ne 2022?

MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜ 2021 NEDİR?

Masterchef şampiyonluk ödülünün 500 bin TL olacağı iddia ediliyor. Masterchef şampiyonluk ödülü netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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