Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 19 Ekim Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef'te bugün kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak kaptanlığı almaya çalıştı. Peki, 19 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 19 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

19 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Bugün Masterchef Türkiye yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyunu sonrasında şeflerin seçtiği en iyi tabak Eray'ınki oldu. Yani mavi takım kaptanı Eray seçildi. Eray kırmızı takım için Emir'i kaptan seçti.

Mavi takım kaptanı: Eray

Kırmızı takım kaptanı: Emir

MAVİ TAKIM KADROSU

Mavi takım kaptanı Eray oldu.

Mavi takım:

Eray

Furkan

Serhat

Uğur

Esra

Ayyüce

Ebru

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Kırmızı takım kaptanı Emir oldu.

Kırmızı takım:

Emir

Barbaros

Berker

Özgül

Sefa

Tanya