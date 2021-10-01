MasterChef her akşam olduğu gibi dün akşam da izleyicileri ekrana bağladı ve heyecanlı anlar yaşattı. Peki, MasterChef dün akşam kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, MqsterChef hakkında merak edilenler ve yanıtları…

30 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜ:

• - Kabak çiçeği dolması

• - Tepsili içli köfte

• - İslim kebabı

• - Haşhaşlı revani tatlısı

30 EYLÜL PERŞEMBE MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Henüz kazanan takım açıklanmadı. 4 yemekte en çok puanı alan takım kazanmış olacak. Şuan oylamaya geçildi. Her zarf içerisinde 4 oy mevcuttur. Toplam 36 oy verilecek. 18'i geçen kazanmış olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yemekler ve kazanan takımlar:

• Kabak çiçeği dolması : 9-0 mavi takım kazandı

• Tepsili içli köfte : 7-2 mavi takım kazandı

• İslim kebabı : 6-3 mavi takım kazandı

• Haşhaşlı revani tatlısı : 5-4 mavi takım kazandı

TOPLAM SKOR

MAVİ TAKIM 27 - 9 KIRMIZI TAKIM

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

30 EYLÜL PERŞEMBE KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız.

En iyi seçilen 2 tabak: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• - Burcu Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• - Emre

• Kazanan İsim : EMRE Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• Emre birazdan 5. eleme adayının ismini verecek.

• Emre 5. eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi.

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