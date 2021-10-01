Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı MasterChef, izleyicileri ekrana bağlıyor. Dün akşam da programda heyecanlı anlar yaşandı ve kazanan kim merak edildi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dün akşam kim kazandı?

MasterChef her akşam olduğu gibi dün akşam da izleyicileri ekrana bağladı ve heyecanlı anlar yaşattı. Peki, MasterChef dün akşam kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, MqsterChef hakkında merak edilenler ve yanıtları…

• - Kabak çiçeği dolması

• - Tepsili içli köfte

• - İslim kebabı

• - Haşhaşlı revani tatlısı

Henüz kazanan takım açıklanmadı. 4 yemekte en çok puanı alan takım kazanmış olacak. Şuan oylamaya geçildi. Her zarf içerisinde 4 oy mevcuttur. Toplam 36 oy verilecek. 18'i geçen kazanmış olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yemekler ve kazanan takımlar:

• Kabak çiçeği dolması : 9-0 mavi takım kazandı

• Tepsili içli köfte : 7-2 mavi takım kazandı

• İslim kebabı : 6-3 mavi takım kazandı

• Haşhaşlı revani tatlısı : 5-4 mavi takım kazandı

Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

30 EYLÜL PERŞEMBE KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız.

En iyi seçilen 2 tabak: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• - Burcu Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• - Emre

• Kazanan İsim : EMRE Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• Emre birazdan 5. eleme adayının ismini verecek.

• Emre 5. eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seren Serengil Joe Biden Donald Trump
Magazin Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ersin Tatar Angela Merkel Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 11:06:35. #1.11#