Marmarisli iki öğrenci "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda dünya birincisi oldu
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Marmarisli iki öğrenci "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda dünya birincisi oldu

25.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:03
Marmarisli iki öğrenci

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2. sınıf öğrencisi Duru Doğru ile 4. sınıf öğrencisi Uras Gümüşburun, Kanada merkezli düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda, kategorilerinde şampiyonluk elde etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2. sınıf öğrencisi Duru Doğru ile 4. sınıf öğrencisi Uras Gümüşburun, Kanada merkezli düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda, kategorilerinde şampiyonluk elde etti.

Marmaris Profesyonel İlgim İlkokulu öğrencisi Doğru, İngilizce düzenlenen matematik yarışmasında 2. sınıftan 2 bin 283 öğrenci arasında şampiyon olmayı başardı. Gümüşburun da 3. ve 4. sınıf kategorisinden 5 bin 205 öğrencinin katıldığı yarışmada şampiyon oldu.

Marmaris Profesyonel İlgim Okulları kurucusu Arif Kocaay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin kazandığı başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

Aynı yarışmada geçen yıl da ikinci sınıf öğrencileri Mehmet Yiğit Deniz'in birincilik kazandığını hatırlatan Kocaay, "Bu yıl iki farklı kategoride birinci olmamız bizi çok mutlu etti. İnşallah her yarışmada bizim ya da başka okullarımızın öğrencileri birinci olur. Ülkemizin adını matematikte de tüm dünyaya duyururuz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Caribou Matematik Yarışması

Öğrencilerin matematiği severek yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, internet ortamında, dünya çapında yarışma düzenleniyor. Yılda 6 kez 12 kategoride gerçekleştirilen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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