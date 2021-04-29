Marmaris'te karavan ve çadırcılar kamp alanlarını doldurdu
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Marmaris'te karavan ve çadırcılar kamp alanlarını doldurdu

Marmaris'te karavan ve çadırcılar kamp alanlarını doldurdu
Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çadır ve karavan kamp alanları 'tam kapanma'ya saatler kala doldu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çadır ve karavan kamp alanları 'tam kapanma'ya saatler kala doldu. Çadırlarını kuran ve karavanlarıyla gelenler eşsiz deniz manzarasını seyrederek, yemeklerini yedi günlük işlerini yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan 'tam kapanma' kararı ardından karavan ve çadırla doğa ile baş başa, izole olmak isteyenler Marmaris'in kırsal turistik mahallerine akın etti. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Eskişehir, Denizli ve İzmir'den gelen aileler özel ücretli kamp alanlarında yerini aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarı kapasiteli çalışan özel kamp alanları işletmecileri hijyen koşullarını sağladı. Kamp girişlerinde koronavirüs tedbirleri genelgeleri asılarak dezenfektanlar konuldu. Karavanlarını yerleştiren ve çadırlarını kuran vatandaşların kimileri çevre keşfine çıkarken, bazıları sandalyelerinde oturup eşsiz deniz manzarasının keyfini çıkardı. Hazırladıkları yemeklerini deniz manzarası eşliğinde yiyen kampçılar izole tatile başladı.

'İŞLETMECE EVCAN: İZOLE VE SESSİZ BİR TAM KAPANMA TATİLİ OLACAK'Marmaris'teki özel bir kamp alanı işletmecisi Selma Evcan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarımızı tamamladık. Kamp alanımızda tedbirler kapsamında yarı kapasite ile çalışıyoruz. Şu an 40 çadır ve 15 karavan var. Tam kapanma süresince çoğunluğu İstanbul'dan olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden gelen kampçılara hizmet vereceğiz. Önümüz deniz arkamız yeşilin her tonunun bulunduğu orman alanı ile kaplı. Devamlı müşterilerimiz vardı tam kapanma kararı sonrası arayıp geldiler. Sağlık koşullarına uygun, izole ve sessiz bir tam kapanma tatili olacak" dedi.'DOĞAYLA BAŞBAŞA İZOLE TATİL'İstanbul Başakşehir'den 8 kişilik ailesiyle çadır kurmaya gelen Ahmet Demir, "İstanbul'da sıkıntılı günler geçirdik. Böyle bir doğa tatili planımız vardı. Tam kapanma kararı ardından özel aracımızla gelip çadırımızı kurduk. Türkiye'nin her bir yeri çok güzel ama Marmaris'in doğası bir başka. Önümüzdeki deniz kıyısında yemeğimizi yiyiyoruz, ailemizle baş başa sohbetler ediyoruz. Burada aileler kaldığı için bir sorun yok ve izole şekilde 20 gün boyunca kalacağız" dedi.

Semih Arcan ise, "Eşim KOAH, ben de tansiyon hastasıyım. Karavanımızda izole olarak korkmadan tam kapanma tatili yapacağız. Çiçekleri suluyorum. Karavanım önümde oturup deniz manzarasını izliyorum. Sessiz, sağlıklı ve güzel bir yer. Huzurlu şekilde tatil yapacağız" dedi. İstanbul'dan gelen Eray Güler de "Tam kapanma süresince çadır tatili yapacağım. İzole doğa ve deniz ile başbaşa olacağım" dedi.


Marmaris'te karavan ve çadırcılar kamp alanlarını doldurdu
Marmaris'te karavan ve çadırcılar kamp alanlarını doldurdu
Marmaris'te karavan ve çadırcılar kamp alanlarını doldurdu
Marmaris'te karavan ve çadırcılar kamp alanlarını doldurdu
Marmaris'te karavan ve çadırcılar kamp alanlarını doldurdu
Marmaris'te karavan ve çadırcılar kamp alanlarını doldurdu
Marmaris'te karavan ve çadırcılar kamp alanlarını doldurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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