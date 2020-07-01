Marmaray'dan 100'üncü yük treni Avrupa'ya geçiş yaptı
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Marmaray'dan 100'üncü yük treni Avrupa'ya geçiş yaptı

Marmaray'dan 100'üncü yük treni Avrupa'ya geçiş yaptı Sakarya'nın Arifiye ilçesinden çıkan ihracat malzemesi yüklü 100'üncü yük treni Marmaray'dan geçti.

01.07.2020 00:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:54

Marmaray'dan 100'üncü yük treni Avrupa'ya geçiş yaptı

İSTANBUL - Sakarya'nın Arifiye ilçesinden çıkan ihracat malzemesi yüklü 100'üncü yük treni Marmaray'dan geçti. 887 tonluk beyaz eşya, alçıpen yüklü tren Marmaray'ı kullanarak, Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçen 100. yük treni oldu.

Asya kıtasından Avrupa kıtasına ihracat amaçlı 100. Yük treni Marmaray'dan geçiş yaptı.

İhraç malzemesi taşıyan 15100 numaralı tren 30 Haziran'da Sakarya'nın Arifiye ilçesinden saat 20.50'de çıkış yaparak, saat 23.30'da İstanbul Söğütlü Çeşme İstasyonuna ulaştı. Tren ardından Marmaray'ı kullanarak Halkalı istasyonuna geçti.

Tren daha sonra Halkalı'da aktarma yaparak Tekirdağ Limanı'na ihracat konteynerlerine ulaştıracak. 13 vagondan oluşan Fransa ve İngiltere varışlı beyaz eşya ve alçıpen yüklü olan tren, 887 ton ağırlıkta. İhracat amaçlı tren, Marmaray'dan geçiş yapan 100. Yük treni unvanını aldı.

Marmaray'dan 100'üncü yük treni Avrupa'ya geçiş yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

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