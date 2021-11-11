Marketlerde depozito iadesi uygulaması nedir?

Çevre kirliliğini ve doğanın yükünü azaltmak için getirilen ücretli poşet uygulamasının ardından şimdi de kağıt, plastik ve metal kullanarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak. uygulama 2022 Ocak ayı itibarıyla başlayacak.

MARKETLERDE DEPOZİTO İADESİ UYGULAMASI NEDİR?

Uygulamaya göre, kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek.

Ücretli poşet uygulamasıyla, poşet tüketiminin yüzde 75 azaldığını söyleyen Bakan Kurum, ''Poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engelledik.'' dedi.

Depozito iadesi uygulaması ile ekonomiye yıllık 4 milyar lira katkı ile on binlerce vatandaşa istihdam sağlanacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet