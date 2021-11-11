Marketlerde depozito iadesi uygulaması nedir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sıfır atık Projesi ile 24.2 milyon ton atığın ekonomiye kazandırıldığını belirterek, 2022 Ocak ayı itibarıyla marketlerde depozito iade uygulamasına geçileceğini açıkladı. Peki Marketlerde depozito iadesi uygulaması nedir? Marketlerde depozito iadesi uygulaması nasıl hayata geçecek?
Çevre kirliliğini ve doğanın yükünü azaltmak için getirilen ücretli poşet uygulamasının ardından şimdi de kağıt, plastik ve metal kullanarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak. uygulama 2022 Ocak ayı itibarıyla başlayacak.
MARKETLERDE DEPOZİTO İADESİ UYGULAMASI NEDİR?
Uygulamaya göre, kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek.
Ücretli poşet uygulamasıyla, poşet tüketiminin yüzde 75 azaldığını söyleyen Bakan Kurum, ''Poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engelledik.'' dedi.
Depozito iadesi uygulaması ile ekonomiye yıllık 4 milyar lira katkı ile on binlerce vatandaşa istihdam sağlanacak.
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