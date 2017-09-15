Mardinli Çocuklar Satranç İçin Sokağa İndi

Mardinli çocuklar satranç için sokağa indi



MARDİN - Türkiye Satranç Federasyonunca başlatılan "Sokakta Satranç Var" projesi çerçevesinde, Mardin'de aralarında Türkiye 3'üncüsü ve Avrupa 4'üncüsü Nazlı Demir'in de bulunduğu çocuklar ve gençler, sokakta satranç oynadı.

Türkiye Satranç Federasyonunca başlatılan "Sokakta Satranç Var" projesi çerçevesinde Mardin'de sokak satrancı etkinliği düzenlendi. Musa Anter Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye 3'üncüsü ve Avrupa 4'üncüsü Nazlı Demir'in de bulunduğu çok sayıda çocuk ve genç katıldı. Satranç Antrenörü Nevin Akkuş ve okul öğretmenlerinin nezaretinde yapılan etkinlik, renkli görüntülerine sahne oldu.

Türkiye'de bir hafta boyunca, sokaklarda, parklarda ve yaşam alanlarında satranç oynanacağını ifade eden Nevin Akkuş, zeka oyunu olan satrancın yaygınlaştırılması ve sevdirilmesi hedeflendiğini söyledi. Akkuş "Hafta boyunca 30-35 kişilik öğrenci grubu ile sokaklarda, parklarda satranç oynayacağız. Bu bir müsabaka veya yarışmada değildir, sadece etkinliktir. Vatandaşların etkinliğimize gösterdiği ilgi bizleri sevindiriyor. Mardin Büyükşehir Belediye Gençlik Merkezi etkinliğe katılan öğrencilerimize çeşitli hediyeler vererek destek verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.