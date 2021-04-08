Mardin'de Sürdürülebilir Şehirler Projesi Çalıştayı yapıldı

Mardin'de Sürdürülebilir Şehirler Projesi Çalıştayı düzenlendi.

Mardin'de Sürdürülebilir Şehirler Projesi Çalıştayı düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, Dünya Bankası tarafından finanse edilen Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında bir otelde düzenlenen çalıştaya, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), ilçe belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, İlbank Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) yetkilileri katıldı.

Çalıştayda, Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında hazırlanan rapor ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz