Mardin'de gece saatlerinde 2 noktada çıkan yangın korkuttu
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Mardin'de gece saatlerinde 2 noktada çıkan yangın korkuttu

Mardin'de gece saatlerinde 2 noktada çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 noktada çıkan yangın korkuttu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 noktada çıkan yangın korkuttu. Yangın görevli ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınlar, gece saatlerinde Gündoğan Mahallesi Korucu tepesi ile Hediye Alay Anaokulu mevkilerinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı güvenlik korucularının nöbet tuttukları tepenin yakınlarında bağ ve orman yangını çıktı. İtfaiye araçları ve Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucunda, yangın şehir merkezine sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan Hediye Alay Anaokulu bahçesinde henüz nedeni belli olmayan bir şekilde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de gece saatlerinde 2 noktada çıkan yangın korkuttu
Mardin'de gece saatlerinde 2 noktada çıkan yangın korkuttu
Mardin'de gece saatlerinde 2 noktada çıkan yangın korkuttu
Mardin'de gece saatlerinde 2 noktada çıkan yangın korkuttu
Mardin'de gece saatlerinde 2 noktada çıkan yangın korkuttu
Mardin'de gece saatlerinde 2 noktada çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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