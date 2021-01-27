Mardin'de 20 bin öğrenciye ayakkabı yardımı yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mardin'de 20 bin öğrenciye ayakkabı yardımı yapılacak

27.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:12
Mardin'de 20 bin öğrenciye ayakkabı yardımı yapılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 20 bin öğrenciye ayakkabı yardımı yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 20 bin öğrenciye ayakkabı yardımı yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent genelinde yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelerle toplumun her kesiminde takdir topluyor.

Bu kapsamda Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, tüm ilçelerde ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrencilere dağıtılmak üzere ilçe kaymakamlıklarına 20 bin kışlık ayakkabı teslim edildi.

İlçe kaymakamlıkların koordinasyonunda okullara bırakılacak ayakkabılar daha sonra belirlenen dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kısa bir süre içerisinde dağıtımı gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de 20 bin öğrenciye ayakkabı yardımı yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:14:51. #1.14#
title