Mardin 2. OSB, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Mardin 2. OSB, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

24.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:45
Mardin 2. OSB, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, inşaatı devam eden Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, inşaatı devam eden Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde OSB'nin son durumunun ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yılının başında alt yapısı, elektrik tesisatı ve çevre düzenlemesi tamamlanacak olan OSB'ye yatırım için 147 firmanın başvuru yaptığını söyledi.

Gıda, tekstil, plastik, makina, kimya, elektrik, medikal sektörlerinden fabrikaların kurulacağı OSB'ye yabancı firmalarında yatırım yapmak istediğini vurgulayan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bu bölgemizde 632 bin metrekare sanayi alanımız var. Türk İş ortaklığında Alman, Katarlı ve Iraklı yatırımcılarımızın yoğun talepleri var. Mardinli vatandaşlarımız için çok iyi bir istihdam alanı olacak. En yakın zamanda 2. Organize Sanayi Bölgemizin gerekli tüm eksikliklerini gidereceğiz. Yakın zamanda fabrika talebinde bulunan yatırımcılarımız tesislerini kurabilecek. Bu bölgemizde 10 bin kişiyi istihdam edeceğiz. En iyi markaların içerisinde bulunduğu sektörlerden firmaların başvurularını değerlendiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

İlgili Haberler

Kesmekaya: 'OSB'lerin genişlemesiyle 5 bin kişilik istihdam sağlayacağız'
Kesmekaya: "OSB'lerin genişlemesiyle 5 bin kişilik istihdam sağlayacağız"
'Tekstilkent' projeleriyle 10 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor
"Tekstilkent" projeleriyle 10 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Arınç Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Deniz Seki Sezen Aksu Demet Akbağ
Spor Erol Bulut Okan Buruk Caner Erkin Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin 2. OSB, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 13:13:24. #1.15#
title