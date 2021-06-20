Marc Marquez zirveye geri döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marc Marquez zirveye geri döndü

Marc Marquez zirveye geri döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin sekizinci yarışını Marc Marquez kazandı.

Dünyanın önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin sekizinci yarışını Marc Marquez kazandı. Bu sonuçla, sakatlığı sebebiyle kötü zamanlar geçiren Marquez'in, Kasım 2019'dan bu yana ilk zaferini elde etmiş olduğu belirtildi. MotoGP'de gelecek yarış 27 Haziran'da Hollanda'da koşulacak.

Motor sporlarının önemli organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin sekizinci yarışını Repsol Honda takımı pilotu Marc Marquez kazandı. Bu sonuçla Red Bull sporcusu Marquez, 2019 yılından bu yana ilk kez birinciliğe ulaştığı belirtildi. Sakatlıktan kurtulan Marquez, MotoGP takviminin sekizinci yarışı olan Sachsenring Pisti'nde bir geri dönüş hikayesine imza attı.

Yarışa beşinci sırada başlayan Marquez önemli bir startla ikinciliğe yükseldi. İlk turda liderlik kısa bir süreliğine Aleix Espargaro ve Marquez arasında gidip gelirken, Marquez viraj hamlesinin ardından arayı açtı. Yarışın geri kalan kısmında Marquez önemli bir performans göstererek liderliğini sürdürdü. Marc Marquez'i bir diğer Red Bull sporcusu Miguel Oliveira takip etti. Son tura girildiğinde sıralamada bir değişiklik olmadı ve Marc Marquez önemli bir geri dönüş hikayesine imza atarak, damalı bayrağın altından birinci geçti. Red Bull KTM Factory Racing takımı pilotu Miguel Oliveira ise ikinci oldu. Marquez bu sonuçla Sachsenring'te 11. yarış galibiyetini de kazanmış oldu. Sezonunun dokuzuncu yarışı 27 Haziran'da Hollanda'da koşulacak.

Marc Marquez zirveye geri döndü
Marc Marquez zirveye geri döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Angela Merkel Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Tuğba Coşkun Rafet El Roman Bergüzar Korel
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marc Marquez zirveye geri döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 17:48:29. #1.15#

title