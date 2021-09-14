Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Haberler
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Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel
Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri Atatürk Anıtına Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barcin'in çelenk sunmaları ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Belediye Başkanı Barcin yaptığı konuşmada "Her yıl artan bir minnet duygusu ile kutladığımız bugün, bizim için sadece bir kutlama günü değildir. Bugün millet olarak birlik, beraberlik içerisinde mücadele verdiğimiz sürece neleri başarabileceğimizi hatırlatan gündür." dedi.

Törene AK Parti Balıkesir Mİlletvekili Yavuz Subaşı, ilçe protokolü, gaziler, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri
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