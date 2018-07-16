Manisalı Cimnastikçiler Yine Madalyaları Topladı

Manisa İl Gençlik ve Spor Kulübü 15-17 yaş tek erkekler kategorisinde Emir Erışık Türkiye 1.cisi, Çiftler Kategorisinde Sezin Sürüm ve Emir Erışık çifti Türkiye 1.cisi, Trio Kategorisinde ise Erkut Ergin, Sezin Sürüm ve Emir Erışık Türkiye 2.cisi olarak yarışmayı tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor kulübü 15-17 tek bayanlar kategorisinde Ayşe Begüm Onbaşı Türkiye 1.cisi,Nildeniz Bal Türkiye 2.cisi, Metehan Özsoy ise tek erkeklerde Türkiye 3. üçüncüsü oldu. Trio Kategorisinde Büşra Çiçek, Metehan Özsoy ve Nildeniz Bal Türkiye 1.cisi olurken. Çiftler Kategorisinde ise Nildeniz Bal ve Metehan Özsoy Türkiye 2.cisi olarak yarışmayı tamamladılar.

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Bursa'da yapılan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Sporcularımızın elde ettikleri başarı bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşatıyor. Bu başarılar, bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Sporcularımızın kazandıkları her madalya, bizim daha fazla umutla ve heyecanla çalışmalarımıza devam etmemize vesile oluyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizisağlıklı, aktifve başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun da en önemli yolu spordur. Spora yaptığımız yatırımları geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz. Bu önemli başarıda emeği geçen değerli antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.