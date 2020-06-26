Manisa Valisi Karadeniz, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu (2) Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede incelemelerde bulundu., deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Karadeniz:

"Bu depremin ilimizde hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir sonucu olmamıştır. Herhangi bir can kaybımız yok, önemli bir yaralımız yok"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA