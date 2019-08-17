MANİSA Otomobil takla attı 2 yaralı

17.08.2019 17:44

Otomobil takla attı 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, takla atıp yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara E-96 karayolu Derbent Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir yönünden Ankara yönüne giden Tuncay Aydoğan (41), kullandığı 34 GD 6686 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Takla atan otomobil, yol kenarına devrildi. Sürücü Aydoğan ile otomobilde bulunan eşi Leyla Aydoğan (33) araçta sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA