Manisa'da üzüm bağlarını önce kar sonra don vurdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde son 3 gün içerisinde yağan karın ardından sabaha karşı hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle don meydana geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde son 3 gün içerisinde yağan karın ardından sabaha karşı hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle don meydana geldi. Meydana gelen don nedeniyle bu sezon dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm rekoltesinde düşüş bekleniyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde son 3 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Yağan karın ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarında hasara neden oldu. Geçtiğimiz haftalardaki güneşli hava nedeniyle tomurcuklanan üzüm dalları soğuk hava nedeniyle karardı. Bağlarda incelemelerde bulunan Alaşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Ziraat Odası ekipleri zararın yüzde 90'lara ulaştığını tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, çiftçilerin zarar tespiti yaptırmaları çağrısında bulundu. Dündar, "25 Mart ve 26 Mart gecelerinde bölgemizde oluşan soğuk hava zararları don zararı bariz bir şekilde ortaya çıkmış olup, özellikle Alaşehir'in doğu bölgesi olan Sarıgöl sınırına kadar olan köylerimizde zararlanma ciddi bir şekilde olmuş olup, özellikle erkenci çeşitlerde superior gruplarında bu zararlanma yüzde 25 yüzde 90 arasında gerçekleşmiştir. Çekirdeksiz sultaniye üzümde ise yine aynı bölgelerde yaklaşık yarı yarıya yakın bir zarar söz konusudur. Diğer bölgelerimizde zarar düşük seviyede gerçekleşmiş olup, bu bölgelerde düşük gerçekleşmesinin sebebi herkes tedbirini aldı. Sulama, damlama sulama yöntemleri, fıskıyeleri açma, eski usullerden saman ve lastik yakma olaylarını gerçekleştirdiler. Üretici ürününü ve kendisini garantiye almak istiyorsa kesinlikle ve kesinlikle tarım sigortası yaptırtmak zorunda" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı