Manisa'da şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki çift yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki çift yaralandı.
Ali Atılgan (74) idaresindeki 45 N 1130 plakalı otomobil, Çıkrıkçı Mahallesi mevkisinde yaklaşık 60 metrelik şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Cennet Atılgan (68) yaralandı.
Hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan çift, yola çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.