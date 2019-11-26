Manisa'da şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı
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Manisa'da şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki çift yaralandı.

26.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:40
Manisa'da şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı

'nın ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki çift yaralandı.


Ali Atılgan (74) idaresindeki 45 N 1130 plakalı otomobil, Çıkrıkçı Mahallesi mevkisinde yaklaşık 60 metrelik şarampole devrildi.


Kazada sürücü ile eşi Cennet Atılgan (68) yaralandı.


Hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan çift, yola çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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