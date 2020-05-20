Manisa'da sahte içki operasyonu
Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 250 litre sahte içki ile 25 litre etil alkol ele geçirildi.
20.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:34
Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 250 litre sahte içki ile 25 litre etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 250 litre sahte içki, 25 litre etil alkol,180 litre fermante edilmiş üzüm suyu ve kaçak alkol üretiminde kullanılan malzemeler buldu.
Gözaltına alınan Ş.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA