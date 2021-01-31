Son dakika haberleri... Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü(2)
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Son dakika haberleri... Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü(2)

31.01.2021 22:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:10
Son dakika haberleri... Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü(2)

Son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, liseden arkadaş oldukları öğrenilen 4 genç, otomobil içerisinde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde bulundu.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, liseden arkadaş oldukları öğrenilen 4 genç, otomobil içerisinde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde bulundu. Jandarma, toplu intihar etme olasılığı da olmak üzere geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kestelli Mahallesi Bintepeler Atçeşme mevkisinde meydana geldi. Alaşehir ilçesinde oturan Neşet Dalgın (24), Ümit Zangal (20) ve akrabası olan Serkan Zangal (23), iddiaya göre cuma günü Kestelli Mahallesi'ndeki arkadaşları Muharrem Zengin'e (22) misafir olarak olarak geldi. Lise yıllarından arkadaş oldukları öğrenilen ve birlikte zaman geçiren 4 genç, iddiaya göre bu akşam saatlerinde otomobille Ataşehir mevkisine geldi. Gençlerin bulunduğu bölgeden art arda silah sesleri üzerine mahalle sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, otomobil içerisinde 4 genci başlarından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde gençlerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından pompalı tüfekle vuruldukları saptanan 4 kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bölgeye gelen Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan olay yerinde ekiplerden bilgi aldı. 

Jandarma, gençlerin toplu intihar etmi ihtimalini de gözönünde bulundurarak, olayla ilgili genç çaplı soruşturma başlattı. 

BİR GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ 

Bu arada otomobilde arkadaşları ile birlikte ölü bulunan Neşet Dalgın'ın yarın (pazartesi) doğum günü olduğu ortaya çıktı. Gencin doğum gününden bir gün önce yaşamanı yitirmesi yakınlarını yasa boğdu. 

Son dakika haberleri... Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü(2)
Son dakika haberleri... Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü(2)
Son dakika haberleri... Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü(2)
Son dakika haberleri... Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü(2)
Son dakika haberleri... Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü(2)
Son dakika haberleri... Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü(2)
Son dakika haberleri... Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü(2)
Son dakika haberleri... Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü(2)
Son dakika haberleri... Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü(2)
Son dakika haberleri... Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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