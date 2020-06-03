Manisa'da ev yangını: 1 ölü
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Manisa'da ev yangını: 1 ölü

Manisa'da ev yangını: 1 ölü Manisa'nın Soma ilçesinde prizde unutulan ısıtıcı bir evi tutuştururken, yangın sonrası yapılan incelemede pandemi nedeniyle ailesi Adana'da bulunan maden emeklisi bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

03.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:29

Manisa'da ev yangını: 1 ölü

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde prizde unutulan ısıtıcı bir evi tutuştururken, yangın sonrası yapılan incelemede pandemi nedeniyle ailesi Adana'da bulunan maden emeklisi bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Onbaşıoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın 3. katından dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Alev ve dumanla kaplanan evi söndürmek için uzun süre uğraş veren ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası evin içerisinde incelemelerde bulunan ekipler evde cep telefonu bulunca durumdan şüphelenerek diğer odaları da inceledi. Evde yapılan incelemeler sonucunda maden ocağı emeklisi Hüseyin Durmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durmaz'ın korona virüs salgını sürecinde eşi ve çocuklarının Adana'ya ailesinin yanına gittiği ve şehirler arası yolculuk kısıtlaması nedeniyle Soma'ya dönemedikleri öğrenildi.

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da ev yangını: 1 ölü

Kaynak: İHA

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