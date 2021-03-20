Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda son 4'e kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda son 4'e kaldı

20.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:04
Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda son 4'e kaldı

Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarı finale yükseldi.

Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarı finale yükseldi.

Kupadaki çeyrek final müsabakalarında Everton, Manchester City'yi, Bournemouth da Southampton'ı ağırladı.

Premier Lig lideri Manchester City, Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın 84 ve de Bruyne'ün 90. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Southampton ise çeyrek finaldeki tek Championship (2. lig) ekibi Bournemouth'u, Djenepo'nun 37, Redmond'ın 45+1 ve 59. dakikadaki golleriyle 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Berrak Tüzünataç Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Ersun Yanal Halis Özkahya Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda son 4'e kaldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 23:14:52. #1.16#
title