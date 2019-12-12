MALTEPE'DE CESEDİ BAVULDA BULUNAN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
Maltepe'de, lüks rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta öldürüldükten sonra bir bavula konan Didem Mengü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
12.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:08
Maltepe'de, lüks rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta öldürüldükten sonra bir bavula konan Didem Mengü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Cenaze aracının Adli Tıp'tan çıkışı-Adli Tıp görüntü
-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA