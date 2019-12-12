MALTEPE'DE CESEDİ BAVULDA BULUNAN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
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MALTEPE'DE CESEDİ BAVULDA BULUNAN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Maltepe'de, lüks rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta öldürüldükten sonra bir bavula konan Didem Mengü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

12.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:08
MALTEPE'DE CESEDİ BAVULDA BULUNAN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

'de, lüks rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının cenazesi 'ndan alındı

İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta öldürüldükten sonra bir bavula konan Didem Mengü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Cenaze aracının 'tan çıkışı-Adli Tıp görüntü

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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