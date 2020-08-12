Maltepe'de bir restoran kurşunladı; 3 yaralı
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Maltepe'de bir restoran kurşunladı; 3 yaralı

Maltepe'de bir restoran kurşunladı; 3 yaralı Maltepe'de bulunan bir kafe henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunladı.

12.08.2020 01:38 | Son Güncelleme: 12.08.2020 02:37

Maltepe'de bir restoran kurşunladı; 3 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de bulunan bir kafe henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunladı. Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Mekan sahibi, gazetecilere saldırıp tehdit etti.

Olay gece yarısı Maltepe Turgut Özal Bulvarında bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 kişi yaya olarak gelerek restoranı bastı. Mekana rastgele kurşun yağdıran saldırganlar, 3 kişiyi yaraladı. Eli silahlı şahıslar daha sonra olay yerini hızlıca terk etti. Saldırının gerçekleştiği alana ambulans ve polis ekipleri geldi. Hafif yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Restorandaki müşteriler saldırının etkisiyle korku dolu anlar yaşadı, 1 kişi sinir krizi geçirdi. Bu sıralarda olay yerine gelip çekim yapmak isteyen basın mensuplarına mekan sahipleri sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirip zorla görüntüleri sildirmeye çalıştı. Bu esnada polisler olaya müdahale etmezken, basın mensuplarına çekim yapmaması yönünde uyarılarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Maltepe'de bir restoran kurşunladı; 3 yaralı

Kaynak: İHA

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