Maltepe Belediyesi, YKS sınavına giren öğrencileri yalnız bırakmadı

Maltepe Belediyesi, 2 milyon 592 bin 579 adayın üniversiteli olmak için ter döktüğü Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ilk gününde ilçedeki öğrencilerin yanında oldu.

Maltepe Belediyesi, 2 milyon 592 bin 579 adayın üniversiteli olmak için ter döktüğü Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ilk gününde ilçedeki öğrencilerin yanında oldu. Belediyenin organizasyonuyla Maltepeli üniversite adayları ücretsiz servisleri kullanıp sınav alanlarına ulaştı.

Maltepe Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan 18 mahallede oluşturulan otobüsler, sabahın erken saatlerinden itibaren öğrencileri sınav yerlerine ulaştırdı. 12 hatta gerçekleştirilen seferler, Maltepeli öğrencilerin sınav yerleri olan okullarına sorunsuz ulaşmaları için sabah saat 08.00'den itibaren muhtarlıkların ve bazı metro duraklarının önünden kaldırılan otobüslerle başlatıldı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Cumartesi günü verilen bu ücretsiz ulaşım hizmeti, Pazar günü de aynı saat ve noktalardan hizmet vermeye devam edecek.

Başkan Kılıç'tan mesaj

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, YKS sınavına girecek olan gençlere başarı diledi. Kılıç, sosyal medya hesabından öğrencilere seslenerek, "Sizler bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz. Her biriniz güzel bir gelecek adına üniversite idealleriniz için yıl boyunca çalıştınız. Emeklerinizin karşılığını fazlasıyla almanız ümidiyle, hafta sonu yapılacak YKS'de hepinize başarılar diliyorum" dedi.

"12 hat yarın da hizmet verecek"

Sınavın ikinci gününde de hizmet vermeye devam edecek seferlerden faydalanmak isteyen öğrenciler, https://www.maltepe.bel.tr/guncel/duyurular/yksye-girecek-ogrencilere-ulasim-destegi linkinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek.

Hatlar ise şöyle:

1 nolu hat: Esenkent, Zümrütevler, Girne, Aydınevler, Küçükyalı

2 nolu hat: Küçükyalı, Aydınevler, Girne, Zümrütevler, Gülsuyu, Gülensu, Esenkent

3 nolu hat: Küçükyalı Metro, Esenkent Metro, E-5 Güzergahı

4 nolu hat: Esenkent Metro, Küçükyalı Metro, E-5 Güzergahı

5 nolu hat: Cevizli, Altıntepe, Minibüs Yolu Güzergahı

6 nolu hat: Altıntepe, Cevizli, Minibüs Yolu Güzergahı

7 nolu hat: Fındıklı, Başıbüyük, Girne, Zümrütevler, Cevizli

8 nolu hat: Cevizli, Gülsuyu, Zümrütevler, Girne, Aydınevler, Başıbüyük, Fındıklı

9 nolu hat: Fındıklı, Başıbüyük, Aydınevler, Küçükyalı

10 nolu hat: Büyükbakkalköy, Başıbüyük, Girne, Zümrütevler, Cevizli

11 nolu hat: Cevizli, Gülsuyu, Esenkent, Gülensu, Zümrütevler, Girne, Aydınevler

12 nolu hat: Maltepe Merkez, Girne, Başıbüyük, Fındıklı - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı