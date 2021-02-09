Malazgirt'te Kovid-19 denetimi
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Malazgirt'te Kovid-19 denetimi

09.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:04
Malazgirt'te Kovid-19 denetimi

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın da katıldığı denetimlerde, Emniyet Müdürlüğü ile belediye ekipleri, Kovid-19 kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

İş yeri sahipleriyle sohbet eden Demirer, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Demirer ile Altın, sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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