Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Emniyet Müdürü İlker Eşki, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Harun Nazlı, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, MHP İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, STK temsilcileri, kurum amirleri, gaziler ve şehit yakınları ile birlikte Şehit Er Mehmet Zeki Özsubaşı ve Şehit Selçuk Yabansu'nun kabirlerini de ziyaret ederek dua ettiler.

Şehit yakınlarını, gazileri ve engellileri "Baş Tacı" olarak gördüklerini belirten Demirer, "Bu ülke için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Biz de bu anlamlı günün anısına şehitlerimizin kabirlerinde dua ettik. Mekanları cennet olsun inşallah" dedi.

Kaymakam Demirer ve beraberindekiler, daha sonra Merkez Camii'nde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için verilen mevlide katıldı. - MUŞ

Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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