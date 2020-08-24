Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 33,25 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 33,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo naturel kuru kayısı Kg 33,25 33,25 Jumbo kuru kayısı Kg 31,25 31,25 2 No'lu şekerpare kayısı Kg 26,25 26,25 Kuru kayısı Kg 20,49 20,49 Yaş kayısı Kg 6,99 6,99

Kaynak: AA