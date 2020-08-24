Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 33,25 liradan satıldı.
24.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:35
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 33,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|33,25
|33,25
|Jumbo kuru kayısı
|Kg
|31,25
|31,25
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|26,25
|26,25
|Kuru kayısı
|Kg
|20,49
|20,49
|Yaş kayısı
|Kg
|6,99
|6,99
Kaynak: AA