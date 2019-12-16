Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
16.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:50
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|19,46
|19,46
|Kuru kayısı
|Kg
|14,00
|16,89
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,39
|6,39
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|14,50
|17,61
Kaynak: AA