Malatya Ticaret Borsası

16.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:50

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 25,00 25,00 Naturel kuru kayısı Kg 19,46 19,46 Kuru kayısı Kg 14,00 16,89 Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,39 6,39 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 14,50 17,61

Kaynak: AA