Malatya'dan UNESCO'ya Gastronomi başvurusu
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Malatya'dan UNESCO'ya Gastronomi başvurusu

Malatya'dan UNESCO'ya Gastronomi başvurusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, UNESCO'nun Oluşturucu Şehirler Ağı Gastronomi Alanına başvuru yapılması ile ilgili online bir istişare toplantısı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, UNESCO'nun Oluşturucu Şehirler Ağı Gastronomi Alanına başvuru yapılması ile ilgili online bir istişare toplantısı düzenlendi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz Genel Direktörlüğünde online olarak düzenlenen istişare toplantısına Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Malatya'daki tüm paydaşlar katıldı.

UNESCO Sektör Uzmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Vekili İhsan Tolga Korucu tarafından yapılan tanıtım sunumunun ardından istişare toplantısına geçildi.

İstişare toplantısı sırasında Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak başvuru sürecini birlikte değerlendirmek amacıyla istişare toplantısı düzenlediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya'nın UNESCO Oluşturucu Şehirler Ağı, Gastronomi Alanında yer almasını sağlamak amacıyla gönüllü olarak bu işe talip olduk ve resmi müracaatımızı da gerçekleştirdik" dedi.

Gürkan, "Süreci başlatmadan önce bizler Büyükşehir olarak bütün ilçelerin kooperatiflerinin oluşturulması, doğal ürünlerin yetiştirilmesi, kooperatiflerimizle birlikte yanlarında kendi mutfaklarını oluşturma sürecini tamamladık. Diğer taraftan bütün bunların ana çatısı olması noktasında Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde projemizi de yaptıktan sonra yaptığımız protokol üzerine şuanda Malatya'nın mutfağının çeşitlendirilmesi ve Gastronomi şehri olması noktasında fiziki çalışmalarını ve ihale sürecini gerçekleştirdik. Şehirleri değerlendirirken veya medeniyetlerini, kültürlerini, sosyal yapılarını ve yemeklerini ya da belirlenen diğer kriterleri değerlendirirken Malatya her konuda verimli olan bir şehirdir. Malatya'yı insanlık tarihinin başladığı destan şehri olarak tarif ediyoruz. İlk medeniyetin, yerleşik hayatın, devlet hayatının, bürokrasi hayatının, taş devrinden demir devrine evrilme sürecinin başladığı ve Türklerin Anadolu'ya ilk olarak 600'lü yıllarda gelmesi, Anadolu'nun fetih sürecinin Malatya tarafından inşa edilmesi ve 1071'den 400 yıl önce Malatya'nın sancaktarlığında İstanbul'un kuşatılmasına kadar yapıldığı bütün bu süreç içerisinde evrilen medeniyetler, kültürler, uygarlıklar Malatya'da zuhur etmiştir. Dolayısıyla bu kadar uygarlık ve medeniyetin olmasıyla kültür ve medeniyetin yanı sıra gastronomi olarak da çok geniş ve mutfak ölçümüz vardır. Başka şehirler ürün tescili yapmış olabilir ancak işin kaynağının Malatya olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü tarihi süreç onu öyle gerektiriyor. Özellikle Gastronomi noktasında diğer şehirlerle de bir değerlendirme yapılacak olursa Malatya; Etilerden, Hititlerden, Urartulardan, Doğu Roma, Bizans, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı Devleti bütün bu uygarlıkları bünyesinde barındıran ve ilk medeniyet tohumlarının saçıldığı bir şehirdir" şeklinde konuştu.

İstişare toplantısına katılan tüm paydaşlar, sürece katılma ve devam ettirme noktasında kendileri ile ilgili önerilerini dile getirdiler. - MALATYA

Malatya'dan UNESCO'ya Gastronomi başvurusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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