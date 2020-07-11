Malatya'da yeni fabrikalarla birlikte istihdam artacak Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve geldikleri günden itibaren 26 yeni arsa tahsisi yaptıklarını belirterek, buralara yapılacak yatırımlarla birlikte 8 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve geldikleri günden itibaren 26 yeni arsa tahsisi yaptıklarını belirterek, buralara yapılacak yatırımlarla birlikte 8 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, organize sanayi bölgesinde yer tahsisleri yapılan ve üretime başlayan fabrikaları ziyaret ederek, üretim sahalarında inceleme yapıp, fabrika yetkililerinden bilgiler aldı.

Göreve geldikten hemen sonra hızlı bir şekilde nitelikli firmalara yer tahsisine başlayan ve Malatya'daki istihdam sayısının artması için çalışma yürüten Sadıkoğlu, "En önemsediğimiz amacımız Malatya OSB'nin, bölgesinde hak ettiği değeri görmesi ve vizyonu olan bir OSB olması. Bu hedef doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı illerde nitelikli yatırımları olan iş insanlarını Malatya'ya davet ediyoruz. Bu konuda bugüne kadar ciddi görüşmeler ve davetler yaptık. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği'nin (İTKİB) 60 üyesini ilimize davet ederek nitelikli firmaların yatırım yapması ve istihdamın artmasının önünü açtık. Öte yandan Türkiye Triko Sanayicileri Derneği'nin (TRİSAD) 45 üyesini de ilimize davet ederek nitelikli yatırımın önünü açmış olduk" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana yapılan arsa tahsisleri ile 8500 kişiye istihdam sağlanacağını ifade eden Sadıkoğlu, "OSB'deki arsalar çok kıymetli, bu kıymetli arsaları nitelikli firmalara vermek için çaba gösteriyoruz. Bizim için nitelikli firmaların olması önemli. Göreve geldiğimizden bu yana 26 tane yer tahsisi gerçekleştirdik. Yer tahsisi yaptığımız firmaların birçoğu 6-7 ay gibi kısa sürede fabrikalarını kurarak üretime geçti. Şu anda yeni açılan fabrikalarda 2 bin 500'ü aşkın hemşehrimiz istihdam edildi. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan fabrikalarla beraber 8500 kişi istihdam edilecek ve kardeşlerimiz evine ekmek götürecek. Şu an yapmakta olduğumuz görev kutsal bir görev, bunun bilincindeyiz ve o noktada adımlar atıyoruz. Hedefimiz, görev sürecimiz boyunca Malatya OSB'deki istihdam sayısını 20 bin kadar arttırmaktır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA