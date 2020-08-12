Malatya'da mahalle düğünleri izne bağlandı, yemek ikramları yasaklandı
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Malatya'da mahalle düğünleri izne bağlandı, yemek ikramları yasaklandı

- Malatya'da mahalle düğünleri izne bağlandı, yemek ikramları yasaklandı Korona artışının yaşandığı kentte yeni yasaklar getirildi Son dönemde korona virüs vakalarının artış gösterdiği Malatya'da İl Pandemi kurulu bazı yeni tedbirler aldı.

12.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:17

- Malatya'da mahalle düğünleri izne bağlandı, yemek ikramları yasaklandı

Korona artışının yaşandığı kentte yeni yasaklar getirildi

MALATYA - Son dönemde korona virüs vakalarının artış gösterdiği Malatya'da İl Pandemi kurulu bazı yeni tedbirler aldı. Vali Aydın Baruş tarafından açıklanan yeni kararlara göre sokak ve mahalle düğünleri için artık kolluk kuvvetlerinden izin alınacak, her türlü yemek ikramı da kaldırılacak.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son dönemlerde vaka sayılarının yükselişe geçtiği Malatya'da Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanan İl Pandemi kurulu bazı ek tedbirler aldı. Toplantı sonrası kararları açıklayan Vali Baruş, özellikle düğün ve benzeri organizasyonlarda kalabalıkların oluşması ve bu durumun sosyal mesafenin kontrol edilememesine yol açtığını belirtti. Bu kapsamda açık ve kapalı düğün salonlarında bunda sonra her türlü organizasyonların saat 10,00 ile 23,00 saatleri arasında yapılması kararı aldıklarını belirten Baruş, her düğün arasında ise mutlaka 2 saat ara verileceğini ifade etti. Düğün törenlerinin 2 saat süreceği de belirtilirken, her 4 metrekareye ise en fazla bir misafirin alınacağını ifade eden Vali Baruş, sokak ve mahalle düğünleri içinde yeni tedbirler alındığını söyledi.

Sokak ve mahalle düğünlerinde maske, sosyal mesafe kurallarına rivayet edilmediğinin tespit edildiğini de belirten Vali Baruş, bugünden itibaren emniyet ve jandarmaya bildirim yapılmadan düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi organizasyonların yapılamayacağını ifade etti.

Emniyet ve jandarmaya yapılacak bildirimlerde ise düğünün başlama vite biş saatinin kolluk görevlilerine mutlaka bildirileceğini ifade eden Baruş, "Düğün, sünnet düğünü, nişan, mevlit ve benzeri organizasyonlarda yemek verilmesi ve ikramda bulunulması uzun süre bir arada bulunulmasına ve maske kuralının ihmal edilmesine neden olduğu için her türlü ikramın da kaldırılmasına karar verildi" dedi.

İl Pandemi kurulu olarak Malatya'da son dönemde artan vaka sayılarının da göz önünde bulundurularak bazı konulara dikkat çekilmesine de karar verdiklerini belirten Baruş,"İlimizde faaliyette bulunulmasına izin verilen çay ocakları, kahvehaneler, lokanta, kafe ve benzeri umuma açık diğer alanlarda kullanılan malzemelerin mutlaka deterjan ile yıkanmasına, temizliğe dikkat edilmesini bekliyoruz. Kapalı mekanlarda hastalığın yayılım hızının daha fazla olması nedeniyle mutlaka maske kullanımına dikkat edilmesine. Hastalığın özellikle genç ve çocuklarda belirtisiz seyrettiğinden yaşlılar ve kronik hastalarla aynı evde yaşayan gençler ve çocuklar ile diğer aile bireylerinin de kendilerini pozitif vaka sayarak ev içinde maske, sosyal mesafe kuralına da uymasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Baruş, ayrıca geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi yaptığı günlük 100 vakaya ulaşıldığı açıklamasına da açıklık getirerek, "Valiliğimizce açıklanan vaka sayısı, o gün sonuçlanan testlerden pozitif çıkan test sayısını ifade etmekte olup, pozitif olarak değerlendiren testler içerisinde daha önce tedavisi süren pozitif hastaların kontrol testlerinin de bulunması nedeniyle pozitif yeni hasta sayısı rakamlarının daha da altında olduğu anlaşıldı. Ancak vaka sayısı ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Maske, sosyal mesafe, temizlik hastalıkla mücadelede temel kurallar. Bu kurallara rivayet ettiğimiz sürece hastalıkla mücadele de başarılı oluruz. Kurallara uymada gösterdiğimiz her ihmalin neticesine hep birlikte katlanmak zorunda kalacağımızı unutmayalım" diye konuştu.

Malatya'da mahalle düğünleri izne bağlandı, yemek ikramları yasaklandı

Kaynak: İHA

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