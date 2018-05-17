Malatya'da Jeotermal Kaynak Ruhsat Sahaları İhale Edilecek

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, kentte bulunan 11 jeotermal kaynak ruhsat sahası için ihaleye çıktı.

Başkanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Malatya'nın Kuluncak, Battalgazi, Pütürge ve Hekimhan ilçelerinde bulunan, büyüklükleri 342 hektar ile 5 bin hektar arasında değişen 11 jeotermal kaynak ruhsat sahası, açık artırma yöntemile ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 34 bin 91 lira ile 115 bin 40 lira arasında, geçici teminat bedelleri ise bin 83 lira ile 3 bin 452 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 09.30 ile 16.00 arasında Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

İstekliler tekliflerini ihale gününe kadar verebilecek.