Malatya'da 150 bin kaçak makaron ele geçirildi: 3 gözaltı
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Malatya'da 150 bin kaçak makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

28.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:00
Malatya'da 150 bin kaçak makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

Malatya'da 150 bin kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 150 bin kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'ndeki yol kontrol arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, batı illerine sevk edilmek üzere paketlenmiş 150 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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