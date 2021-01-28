Malatya'da 150 bin kaçak makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

Malatya'da 150 bin kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 150 bin kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'ndeki yol kontrol arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, batı illerine sevk edilmek üzere paketlenmiş 150 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine