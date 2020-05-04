Malatya'da 1 mezra karantinaya alındı

MALATYA'nın Kuluncak ilçesi Temüklü Mahallesi'nin Başpınar mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

MALATYA'nın Kuluncak ilçesi Temüklü Mahallesi'nin Başpınar mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçenin Temüklü Mahallesi'nin Başpınar mezrası, bir kişinin yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Jandarma mezranın giriş ve çıkışında önlem alındı.Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kuluncak ilçesi Temüklü Mahallesi Başpınar mezrasında Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 04 Mayıs 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA