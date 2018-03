Makedon Bakandan Türk İşadamlarına Çağrı

Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil, Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan'ı ziyaret etti.

Bakan Kahil, ülkesine Türk yatırımcıları davet ederek yatırım teşviklerini anlattı.

Karabük TSO yönetim kurulu ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Özcan, Karabük'ün ekonomik yapısı alanında bilgiler verdi.

Özcan,"Cumhuriyetten sonraki süreçte Türkiye'deki ilk ağır sanayi KARDEMİR işletmeleridir. Türkiye'nin uzun mamulde cevhere dayalı üretim yapan ilk entegre demir çelik fabrikasıdır. Türkiye'nin endüstriyel atılımlarına öncülük ederek "Fabrikalar yapan fabrika" unvanını almıştır. Türkiye de kurulan büyük demir çelik işletmelerin ustaları Karabük'te yetişmiştir. 72 metre boya kadar ray üreten, Türkiye'de üretilemeyen ağır profilleri üretebilen, yeni kurulan çubuk kangal haddehanesinde makine imalat sanayisine yönelik çok çeşitli çelik kalitelerini üretebilen bir tesis olup bu konuda övünüyoruz. Bildiğim kadarıyla Makedonya'da doğrudan yabancı sermaye yatırımı gerçekleştiren Türk şirketlerinin sayısı 100 civarında olup bunların önemli bölümü KOBİ niteliğinde firmalarımızdır. Halihazırdaki Türk yatırım tutarı 1.2 milyar Dolar civarındadır" dedi.

Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof.Dr. Adnan Kahil ise TSO Başkanı Tuncay Özcan'a teşekkür ederek, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinde açılım ve atılımda bulunulmasına yönelik yoğun çabalar sonucunda, büyük Türk şirketlerinin Makedonya'ya olan ilgilerinin son zamanlarda artmaya başladığını söyledi.

Bakan Kahil, Makedonya olarak çok sayıda yatırımcıyı çekmek için büyük teşviklerde bulunacaklarını kaydederek,"Bizdeki ekonomik, kalkınma, plan ve proje olarak 3 bölümden çalışma yapıyoruz. Geçmişte serbest ticari ve teknoloji bölgeler açmıştık. Çok cazip durumda her türlü teşviklerle karşı karşıya gelecek şirketleri davet ediyoruz. Özellikle Türkiye'yi bu konuda davet ediyoruz. Şuana kadar 100 civarında Türk şirketi ülkemizde yatırım yaptı. Bunun dışında Türkiye- Makedonya arasında serbest ticaret anlaşması vardır. Kurumsal vergiyi 10 yıl boyunca yüzde sıfır, kişisel gelir vergisi, katma değer, tüketim vergisi sıfır. Alt yapı mevcut. Serbest bölgedeki arazileri 99 yıla varana süreyle yıllık 0.1 euro ile yıllık kiralıyoruz. Her alanda farklı şekilde teşviklerimiz var. Tüm işadamlarımızı yatırım yapmak isteyen herkesi ülkemize davet ediyoruz. Her türlü yardıma biz hazırız. Hatta 400 bin euro'dan fazla yatırım yapan kişilere vatandaşlık veriyoruz" dedi. - KARABÜK