Mahmut Tekdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Mahmut Tekdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:40
Mahmut Tekdemir, AA'nın

Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mahmut Tekdemir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde oy kullandı.

Kaptan Mahmut, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın, İstanbul'un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması sonrası namazlar kılınmaya başlanmasını anlatan "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı çalışmasını oylayan Mahmut, yaşam kategorisinde ise Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" ismi verilen fotoğrafına oy vermeyi tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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